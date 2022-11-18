Таємничий художник Бенксі показав відео подорожі Україною

Команда Бенксі поспілкувалася також з українцями

Таємничий вуличний художник Бенксі показав відео, як він подорожував Україною та створював свої малюнки. Про це Бенксі написав у своїх соціальних мережах.

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Бенксі показав, як він мандрував Україною під час повномасштабної війни з Росією. Таємничий художник показав процес створення своїх малюнків та як його команда спілкується з українцями. Під час розмови одна з жінок розповіла Бенксі, що на місці розбомбленого росіянами будинку колись був дитячий садок, а під час бомбардування Київщини там загинули люди.

Своє відео Бенксі підписав словами: «На знак солідарності з народом України». На відео художника звучить «Червона рута» Володимира Івасюка.

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Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо.