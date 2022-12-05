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Поліція знайшла графіті Бенксі: як надалі охоронятимуть витвори мистецтва (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поліція знайшла графіті Бенксі: як надалі охоронятимуть витвори мистецтва (фото)
Андрій Нєбитов біля зрізаного графіті Бенксі
фото: REUTERS

У поліції Київщини підтвердили факт вандалізму та повідомили, що зловмисників вже затримали

Поліція по гарячих слідах затримала зловмисників, які зрізали графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі. Правоохоронні органи разом із місцевою владою вже знайшли рішення щодо того, як надалі захистити графіті Бенксі та інші культурні об'єкти від крадіжки – до них приставлять охорону. Про це в етері телемарафону заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Група осіб демонтувала картину митця, за допомогою дерев'яних дощок і поліетилену намагалась транспортувати, але була викрита поліцейськими та силовиками. У поліції Київщини підтвердили факт вандалізму та повідомили, що зловмисників вже затримали. Наразі графіті Бенксі в Бучанському управлінні поліції Київщини.

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«Це питання опрацювали. Охорона об'єктів культурної спадщини та інших таких цінностей відносяться до компетенції місцевих органів влади. Ми вже прийняли рішення щодо залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти , місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків. Я впевнений в тому, що в подальшому таких випадків не буде», – наголосив Нєбитов.

Зараз поліція чекає на проведення мистецтвознавчої експертизи. Де зберігати картину, вирішували з главою Київської ОВА Олексієм Кулебою та міністром культури Олександром Ткаченком. У кімнаті для речових доказів Бучанського управління поліції Київщини зберігають і стілець, який був частиною інсталяції. Після оцінки картини місцеві органи влади звернуться щодо завдання шкоди, а потім буде кваліфікація та оголошення підозр.

Нагадаємо, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі (фото). Напередодні у Києві невідомі змінили роботу Бенксі (фото). Креативні українці доповнили малюнок «рамкою» у вигляді зав’язаного презерватива.

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