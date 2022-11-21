У Києві невідомі змінили роботу Бенксі (фото)

Креативні українці доповнили малюнок «рамкою» у вигляді зав’язаного презерватива

Малюнок відомого британського вуличного художника Бенксі на одній із вулиць Києва невідомі доповнили рамкою у вигляді козака з презервативом. Фото з вулиці Великої Житомирської, де напередодні з’явився малюнок, опублікував фотограф Владислав Содель.

«Бенксі після покращення», – підписав фотограф.

На малюнкові можна побачити зображення статевого органу, який Бенксі творчо оформив у снаряд, який запускають російські окупанти. Креативні українці доповнили малюнок «рамкою» у вигляді зав’язаного презерватива, який тримає український козак.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо. Також Бенксі показав відео подорожі Україною.