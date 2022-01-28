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    Будівлю Київради підсвітять з нагоди китайського Нового року

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    Партнерські відносини Києва з китайськими містами-побратимами розпочались ще в 1990 році - Будівлю Київради підсвітять з нагоди китайського Нового року
    Партнерські відносини Києва з китайськими містами-побратимами розпочались ще в 1990 році
    фото: Вечірній Київ

    У 2022 році Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого.

    Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвічуватимуть 30 та 31 січня з 18:00 до 21:00 із нагоди Нового року за китайським календарем. Із такою ініціативою виступило Посольство Китайської Народної Республіки в Україні.

    Як відомо, у 2022 році Новий рік у Китаї розпочнеться 1 лютого. Його символом стане Чорний або Синій Водяний Тигр. У попередні роки це свято українська столиця традиційно відзначала фестивалем Гігантських Китайських Ліхтарів.

    Нагадаємо, що партнерські відносини Києва з китайськими містами-побратимами розпочались ще в 1990 році, коли із Уханєм було підписано Угоду про встановлення дружніх зв’язків. У 1993 році такий же документ підписали із Пекіном, відносини із яким було посилено в 2000-му Протоколом про розвиток обміну та співробітництва. А у 2020 році заключили Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва і з містом Гуанчжоу.

    До слова, у Києві готуються відсвяткувати 25 років побратимства із Мехіко.

    Також Київ підписав Меморандум про побратимство із Баку.

    Теги: Київ Київрада Меморандум посольство будинок столиця
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    Будівлю Київради підсвітять з нагоди китайського Нового року