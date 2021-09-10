Київ підписав Меморандум про побратимство із Баку (фото)

Кличко: «Київ і Баку втілюють спільні проекти, зокрема, у сферах розвитку інфраструктури, промисловості, культури і туризму»

Мер Києва Віталій Кличко та голова виконавчої влади Баку Ельдар Азізов підписали Меморандум про побратимство між містами. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Підписання відбулося в рамках Інвестиційного форуму міста Києва – 2021. У ньому беруть участь понад 30 спікерів із 14 країн світу, зокрема, мери європейських міст та представники муніципалітетів, урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку.

«Я дуже радий, що саме сьогодні, під час нашого великого Інвестиційного форуму, ми робимо ще один важливий крок у взаємовигідній співпраці з нашими друзями. Так, саме друзями, бо Київ і Баку співпрацюють із 1997 року. А Україна та Азербайджан були і залишаються стратегічними партнерами. Київ і Баку втілюють спільні проєкти, зокрема, у сферах розвитку інфраструктури, промисловості, культури і туризму», – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що два роки тому в Києві відкрили сквер імені Мусліма Магомаєва, де за ініціативою посольства та за підтримки Торгового дому Азербайджану в Україні висадили сотні дерев. Також у сквері відкрили пам’ятник Імадеддіну Насімі – герою азербайджанського народу.

«Я згадую свої візити у ваше місто. Тоді ми оглянули меморіал найбільшого державного прапора. І згодом втілили подібний проєкт в Києві. Ознайомилися з великим бізнес-проектом «Біле місто». Впевнений – це втілення комфортного життя і зручної сучасної інфраструктури. І це – той досвід, який Києву сьогодні теж потрібен. Я приємно вражений тим, як розвивається сьогодні Баку, скільки коштів вкладається і скільки уваги приділяє держава розбудові столиці. Меморандум, який ми сьогодні підписуємо, дозволить нам поглиблювати нашу співпрацю, ділитися досвідом і цікавими ідеями. Я впевнений, це сприятиме й бізнесу наших країн – для втілення проєктів, для вигідних інвестицій, для подальшого розвитку і процвітання наших столиць», – підкреслив Віталій Кличко.

Своєю чергою, голова виконавчої влади Баку Ельдар Азізов подякував за запрошення на Інвестиційний форум. Він також зазначив, що столиця України стала надійним партнером Баку.

«Сьогодні відносини між Україною та Азербайджаном, між Києвом та Баку – дуже конструктивні. Постійно фахівці з різних галузей обмінюються досвідом. Ми вже багато цікавих проєктів побачили в Києві і нам є чому у вас повчитися. Впевнений – ми тільки будемо поглиблювати нашу співпрацю», – заявив Ельдар Азізов.

Нагадаємо, сьогодні у столиці проходить Інвестиційний форум міста Києва.

До слова, учора, 9 вересня, столиці України та Чорногорії підписали меморандум про партнерство та співпрацю в різних сферах.