У Києві готуються відсвяткувати 25 років побратимства із Мехіко

З 1990 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» підтримує зв’язки з Національним політехнічним інститутом м. Мехіко

Україна і Мексика співпрацюють і у науковій сфері

У 2022 році виповнюється 25 років з дати встановлення побратимських відносин між Києвом та Мехіко, закріплених Угодою про встановлення дружніх зв’язків між містом Києвом (Україна) і Департаментом Федерального округу Мексиканських Сполучених Штатів від 25 вересня 1997 року. З цієї нагоди у Києві запланована підготовка та проведення заходів до 25-тої річниці побратимства між нашими столицями, пише «Вечірній Київ».

До слова, Україна і Мексика співпрацюють і у науковій сфері. З 1990 року Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» підтримує зв’язки з Національним політехнічним інститутом м. Мехіко.

Нагадаємо, процес встановлення побратимських зв’язків між містами був започаткований Всесвітньою федерацією поріднених міст, яка була створена у квітні 1957 року за ініціативи колишніх учасників французького Руху опору.

Київ приєднався до руху споріднених міст у 1961 році. Першими побратимами української столиці стали польське місто Краків і фінське Тампере. Наступного року до них приєднався німецький Лейпциг.

Нагадаємо, Київ має підписані документи про поріднення, дружбу, співробітництво, партнерство з 56 містами світу. Меморандум про порозуміння та розвиток співробітництва між містом Києвом та містом Гуанчжоу підписали 02.09.2020.

Нагадаємо, у Києві відбулися меморіальні заходи, тематичні фотовиставки, концерт-реквієм до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначається щорічно 29 серпня.

До слова, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.