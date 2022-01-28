У Києві у під’їзді багатоповерхівки невідомий зарізав чоловіка (фото)

Вбивця завдав кілька ударів потерпілому в живіт та шию

У Дарницькому районі Києва 27 січня в під'їзді житлового будинку невідомий кілька разів ударив ножем місцевого мешканця. Від отриманих поранень киянин помер на місці події. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ без цензури».

Трагедія сталася на вулиці Тростянецькій.

За попередніми даними, чоловіка 1978 року народження зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку.

Вбивця завдав кілька ударів потерпілому в живіт та шию. Від отриманих поранень чоловік помер.

Свідки стверджують, що бачили, як із під'їзду вибігав чоловік з закривавленими руками.

Тіло загиблого виявили на сьомому поверсі. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли.

До слова, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня.