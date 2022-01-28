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    У Києві у під’їзді багатоповерхівки невідомий зарізав чоловіка (фото)

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    За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження - У Києві у під’їзді багатоповерхівки невідомий зарізав чоловіка (фото)
    За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження
    фото: Київ без цензури

    Вбивця завдав кілька ударів потерпілому в живіт та шию

    У Дарницькому районі Києва 27 січня в під'їзді житлового будинку невідомий кілька разів ударив ножем місцевого мешканця. Від отриманих поранень киянин помер на місці події. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ без цензури».

    Трагедія сталася на вулиці Тростянецькій.

    За попередніми даними, чоловіка 1978 року народження зарізали на сьомому поверсі багатоквартирного житлового будинку.

    Вбивця завдав кілька ударів потерпілому в живіт та шию. Від отриманих поранень чоловік помер.

    Свідки стверджують, що бачили, як із під'їзду вибігав чоловік з закривавленими руками.

    Тіло загиблого виявили на сьомому поверсі. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, увечері 27 січня в Голосіївському районі Києва сталося зухвале пограбування. Невідомі розстріляли чоловіка, відібрали у нього близько десяти мільйонів гривень і зникли.

    До слова, правоохоронці розкрили нові деталі стрілянини, яка відбулася в центрі Києва 25 січня.

    Теги: трагедія Київ напад чоловік
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    У Києві у під’їзді багатоповерхівки невідомий зарізав чоловіка (фото)