Сміх за гроші. У Києві шукають працівника, який реагуватиме на жарти керівника

Офіційно вакансія називатиметься «менеджер з інновацій»

Київська агенція шукає людину на посаду CEO Joke Assistant, що в перекладі означає, працівника, який за гроші сміятиметься із жартів керівника. Вакансію під назвою CEO Joke Assistant оприлюднила на одному з профільних сайтів київська агенція BDC Consulting, пише work.ua.

У компанії також попередили, що офіційно вакансія у називатиметься «менеджер з інновацій», а про справжні посадові обов'язки майбутнього співробітника ніхто не повинен здогадуватись. Насправді ж ідеальний кандидат на цю посаду повинен реагувати на кожний жарт керівника компанії.

В описі вакансії її автори зазначили, що СЕО BDC Consulting має нібито гарне почуття гумору, але на його жарти ніхто не реагує.

HR маркетингової агенції вказали, що керівник компанії хвилюється, коли на його жарти у чатах немає реакцій. Це нібито впливає на премії та «осідає важким тягарем на культурі компанії». У зв'язку з цим у колектив фірми шукають людину, яка підтримуватиме настрій СЕО. Серед обов'язків вказали не тільки реакцію на жарти начальника у робочих чатах та зустрічах, але й вести з ним розмову про криптовалюти.

Нагадаємо, середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн. Водночас робота окремих категорій працівників оплачується набагато вище середнього рівня.





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