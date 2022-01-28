СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб

Агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України

Служба безпеки України заявляє про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого «МДБ ДНР», яке контролюється російськими спецслужбами. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, в поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Він добровільно погодився сприяти діяльності терористичній організації «ДНР».

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ схопила банду, яка готувала напади біля кордону з Росією.