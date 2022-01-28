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    СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб

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    Чоловік добровільно погодився сприяти діяльності &laquo;ДНР&raquo; - СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб
    Чоловік добровільно погодився сприяти діяльності «ДНР»
    фото: пресслужба СБУ

    Агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України

    Служба безпеки України заявляє про викриття чергового ворожого агента у Києві, завербованого бойовиками так званого «МДБ ДНР», яке контролюється російськими спецслужбами. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

    За даними слідства, в поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

    Він добровільно погодився сприяти діяльності терористичній організації «ДНР».

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    СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб
    СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб
    СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб

    За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

    Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку.

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, СБУ схопила банду, яка готувала напади біля кордону з Росією.

    Теги: СБУ Київ «ДНР» ОРДЛО
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    СБУ у Києві піймала завербованого шпигуна російських спецслужб