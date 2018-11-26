Будівлю посольства РФ у Києві закидали шашками



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Фото: Ігор Козак

На місці чергують пожежна машина та 10 авто поліції

Біля посольства Росії в Києві ввечері 25 листопада зібралися близько сотні людей. Вони принесли шини під ворота дипвідомства, однак поки нічого не запалили.

На місці чергують пожежна машина та 10 авто поліції.

Раніше повідомлялося, що активісти принесли не тільки шини, але й паперові кораблики.

На подвір'я російського посольства в Києві кинули димові шашки.

На подвір'я російського посольства в Києві кинули димові шашки pic.twitter.com/FPD22deAyv — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 листопада 2018 р.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.