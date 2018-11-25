Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною



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Два ударні вертольоти заходили на бойовий курс

Росія продемонструвала готовність застосувати ударні вертольоти проти українських ВМС?

Росія вдалася до ескалації ситуації після інциденту у Чорному морі з кораблем ВМС Збройних сил України. Зокрема, відповідно до повідомлення ВМС України, Росія направила на місце перебування групи українських кораблів, які намагаються пройти Керченську протоку, два ударні вертольоти Ка-52.

«25.11.2018 о 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-морських сил ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Командування зазначає, що українські кораблі вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

«О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони. Варто зазначити, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства», - додали у ВМС ЗС України.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.