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    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото

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    На території Русанівських садів будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю - Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото
    На території Русанівських садів будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю
    фото: Олег Тоцкий/Facebook

    Будівельники зараз зводять камери металоконструкцій

    На Русанівських садах у Дніпровському районі Києва триває будівництво метро, зокрема там монтують гермозатвори. Про це повідомив київський блогер Олег Тоцький, оприлюднивши кілька світлин з будівництва.

    «На Русанівських садах між монолітною та збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій – КМК. Металоконструкція – це ні що інше, як гермозатвор. По ширині камера трохи більша за ширину звичайного тунелю, щоб туди помістився як сам гермозатвор (у відкритому вигляді), так і весь супутній мотлох. Гермозатвор – один із найпростіших та найважливіших елементів спеціальної інфраструктури метро. Крім функції герметизації тунелів, він дозволяє захиститися від різних техногенних і природних катастроф (наприклад, повені)», – написав блогер.

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    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото
    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото
    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото
    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото
    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото

    Як зазначається, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мосту триває будівництво тунелів під четверту лінію метро на Троєщину.

    До слова, протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

    На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.

    Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

    Читайте також: Будівництво метро на Троєщину вже розпочалося: у мережі показали фото
    Теги: Київ метро будівництво Троєщина
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    Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото