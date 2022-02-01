Будівництво метро на Троєщину: у мережі показали фото

На території Русанівських садів будується частина метрополітену, який має там піти під землю, під залізницю

Будівельники зараз зводять камери металоконструкцій

На Русанівських садах у Дніпровському районі Києва триває будівництво метро, зокрема там монтують гермозатвори. Про це повідомив київський блогер Олег Тоцький, оприлюднивши кілька світлин з будівництва.

«На Русанівських садах між монолітною та збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій – КМК. Металоконструкція – це ні що інше, як гермозатвор. По ширині камера трохи більша за ширину звичайного тунелю, щоб туди помістився як сам гермозатвор (у відкритому вигляді), так і весь супутній мотлох. Гермозатвор – один із найпростіших та найважливіших елементів спеціальної інфраструктури метро. Крім функції герметизації тунелів, він дозволяє захиститися від різних техногенних і природних катастроф (наприклад, повені)», – написав блогер.

Як зазначається, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мосту триває будівництво тунелів під четверту лінію метро на Троєщину.

До слова, протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.

Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.