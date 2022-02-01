  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на вулицю, де нещодавно стріляли, знову приїхала поліція (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці інциденту вже працюють правоохоронці для з'ясування обставин - У Києві на вулицю, де нещодавно стріляли, знову приїхала поліція (відео)
    На місці інциденту вже працюють правоохоронці для з'ясування обставин
    фото: скріншот відео

    За попередньою іфнормацією на Володимирській намагались захопити будівлю

    У центрі Києва на вул.Володимирській, де нещодавно відбулася стрілянина, сьогодні помітили скупчення людей та поліції. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

    Як зазначається у повідомленні, начебто була спроба захоплення будівлі на Володимирській, інформація уточнюється. На місці вже працюють правоохоронці для з'ясування обставин.

    Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва на вул. Володимирська, 23а відбулася перестрілка.

    За словами правоохоронців, чоловік був озброєний мисливською рушницею «Сайга» російського виробництва. Суперечка між активістами, які були невдоволені діяльністю банку, почалася з того, що вони не пускали всередину охорону (її викликали співробітники фінустанови).

    Коли атмосфера стала ще більш напруженою, члени громадської організації застосували проти охоронців сльозогінний газ і цим спровокували штовханину.

    Зрештою стрілець дістав свою «Сайгу» і кілька разів вистрілив вгору. На щастя, все минулося без жертв. Незначні травми отримали лише учасники розбірок.

    Теги: Київ поліція чоловік стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на вулицю, де нещодавно стріляли, знову приїхала поліція (відео)