У Києві на вулицю, де нещодавно стріляли, знову приїхала поліція (відео)

На місці інциденту вже працюють правоохоронці для з'ясування обставин

За попередньою іфнормацією на Володимирській намагались захопити будівлю

У центрі Києва на вул.Володимирській, де нещодавно відбулася стрілянина, сьогодні помітили скупчення людей та поліції. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

Як зазначається у повідомленні, начебто була спроба захоплення будівлі на Володимирській, інформація уточнюється. На місці вже працюють правоохоронці для з'ясування обставин.

Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва на вул. Володимирська, 23а відбулася перестрілка.

За словами правоохоронців, чоловік був озброєний мисливською рушницею «Сайга» російського виробництва. Суперечка між активістами, які були невдоволені діяльністю банку, почалася з того, що вони не пускали всередину охорону (її викликали співробітники фінустанови).

Коли атмосфера стала ще більш напруженою, члени громадської організації застосували проти охоронців сльозогінний газ і цим спровокували штовханину.

Зрештою стрілець дістав свою «Сайгу» і кілька разів вистрілив вгору. На щастя, все минулося без жертв. Незначні травми отримали лише учасники розбірок.