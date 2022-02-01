До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога

Польща передала Україні медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри, постільну білизну та маски

Із Польщі до України вчора виїхали 29 вантажівок із гуманітарною допомогою, загальний вантаж складає близько 120 тонн. Сьогодні, 1 лютого, вантаж прибув до Києва. Цю підтримку організував уряд Польщі спеціально на запит української сторони. Як відомо, сьогодні в українській столиці перебуває й прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Вантажівки з польською гуманітаркою проїхалися вулицями Києва із сиренами.

Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

Вдень вантажівки з гуманітаркою прибули й на територію 25-ї пожежно-рятувальної частини Києва, що на вулиці Маршала Малиновського. Саме до цієї частини під’їхали шість автівок, решту попрямували до інших підрозділів ДСНС. Згодом, як повідомили на місці, гуманітарну допомогу розділять між закладами.

У ДСНС коментують, що ця підтримка допоможе українцям в умовах нинішньої кризової ситуації в країні, а також у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Нагадаємо, Польща планує передати Україні нове озброєння, зокрема, йдеться про польський переносний зенітно-ракетний комплекс «Грім». Також, за словами Моравецького, Україна отримає від Польщі безпілотні літальні апарати і боєприпаси.

Крім того, глава бюро нацбезпеки заявив, що Польща передасть Україні снаряди для систем протиповітряної оборони.