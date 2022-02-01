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    Найпопулярніші місця Києва, які можна відвідати онлайн (список)

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    За місяць майже 40 тис. користувачів з різних країн світу відвідали віртуальні тури Києвом - Найпопулярніші місця Києва, які можна відвідати онлайн (список)
    За місяць майже 40 тис. користувачів з різних країн світу відвідали віртуальні тури Києвом
    фото: informator

    У топі найвідвідуваніших місць Києва онлайн печери Києво-Печерської лаври

    Найпопулярнішою віртуальною локацією на туристично-культурному хабі Києва стали печери Києво-Печерської лаври. Про це написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич у своєму Телеграм-каналі.

    «Місяць тому презентували новий туристично-культурний хаб. Щодня його відвідує більше 1000 користувачів, а серед топ-розділів – нові 3D-тури та зимові розваги. Плануємо додати на портал рекомендації і туристичні маршрути від відомих киян і не тільки», – написав Оленич.

    Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко відзначив, що за місяць guide.kyivcity.gov.ua відвідали майже 40 тис. користувачів з різних країн світу. Серед лідерів – Україна, США, Німеччина.

    «Розділ віртуальні тури став найпопулярнішим на сайті. Топ-3 найвідвідуваніших місць Києва онлайн: печери Києво-Печерської лаври, музей «Золоті Ворота і Замок Річарда Левове серце та панорама Лисої гори», – написав Половинко на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомлялося, приватний власник занедбав знаменитий будинок Вертипороха у Києві.

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    Теги: Київ музей Україна КМДА Києво-Печерська лавра
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    Найпопулярніші місця Києва, які можна відвідати онлайн (список)