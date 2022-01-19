Скільки пасажирів перевезло київське метро у 2021 році
Проїхалося у метрополітені столиці майже 320 млн людей
Протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Про це повідомляє Facebook-сторінка київського метро.
Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.
На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.
Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.
У 2020 році метрополітен перевіз 279,5 млн пасажирів, а у 2019 році – 495,3 млн пасажирів.
Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».
Як відомо, метро на Виноградар запустять не раніше 2023 року. Кличко назвав винних у затримці.
Також Київський метрополітен назвав реальну вартість проїзду.