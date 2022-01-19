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    Скільки пасажирів перевезло київське метро у 2021 році

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    Стало відомо, на якій лінії пасажирів найбільше - Скільки пасажирів перевезло київське метро у 2021 році
    Стало відомо, на якій лінії пасажирів найбільше
    фото: КМДА

    Проїхалося у метрополітені столиці майже 320 млн людей

    Протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Про це повідомляє Facebook-сторінка київського метро.

    Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

    На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.

    Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.

    У 2020 році метрополітен перевіз 279,5 млн пасажирів, а у 2019 році – 495,3 млн пасажирів.

    Нагадаємо, на Водохреще для киян відкриють другий вихід станції «Гідропарк».

    Як відомо, метро на Виноградар запустять не раніше 2023 року. Кличко назвав винних у затримці.

    Також Київський метрополітен назвав реальну вартість проїзду.

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    Теги: Київ метро транспорт
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    Скільки пасажирів перевезло київське метро у 2021 році