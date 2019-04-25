Будівництво скандального мосту: у Кличка розповіли, як укріпили схили Володимирської гірки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Схили на Володимирській гірці укріпили підпірними стінами і чотирма сотнями паль

Проведено роботи із влаштування підпірних стін та укріплення схилів на Володимирській гірці та у парку «Хрещатий». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко.

«З парку «Володимирська гірка» можна побачити будівельні майданчики на схилах гірки. Було отримано висновок Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій про необхідність максимального укріплення ділянки. Територія біля Філармонії також вже давно потребує укріплення. Цим Інститутом було розроблено відповідне проектне рішення», – розповів він.

За його словами, схили укріплено майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами. Протизсувні роботи й будівництво підпірних стін велися і з боку парку «Хрещатий», недалеко від філармонії.

«За роботою будівельників наглядає НДІ будівельних конструкцій. Усі роботи виконуються згідно з графіком та повністю відповідають будівельним нормам і стандартам. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про перебіг робіт», – додав Спасибко.

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.