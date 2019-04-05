Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО дав пояснення щодо зведення мосту через Володимирський узвіз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко зазначив, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер.

Кличко разом з заступником голови КМДА Олександром Спасибком та виконавчим директором Національного Комітету ІКОМОС України Оленою Сердюк детально ознайомили фахівців ЮНЕСКО з планами щодо створення великого туристичного маршруту в центрі Києва. Важливою частиною цього маршруту стане велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою і Аркою Дружби народів, який вже зводять. Про це повідомила прес-служба столичного мера.

Кличко зазначив, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської, а межі буферної зони затверджені наказом Міністерства культури України від 2017 року. При роботах жодним чином не порушено законодавство - міська влада отримала всю необхідну дозвільну документацію. Також, за словами мера, КМДА звернулася до Експертної ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС України) для надання експертних висновків щодо впливу проекту будівництва цього мосту.

«У висновку йдеться про те, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкту всесвітньої спадщини фактично відсутній, - зазначив Кличко. - Для нас принципово важливо забезпечити збереження універсальної цінності об‘єктів, що є частиною всесвітньої спадщини. І ми виходили саме з цього, працюючи над проектом. Цей міст створює зручні умови для відвідання пам‘яток світового значення мешканцями Києва та туристами, для благоустрою території навколо цих пам‘яток».

Він також зазначив, що столична влада з ЮНЕСКО постійно у співпраці й готова до подальших консультацій з експертами організації. Київ очікує на візит Консультативної місії в другій половині квітня.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.