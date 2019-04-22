Будівництво скандального мосту в Києві триває: що відбувається зараз (фото, відео)



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Будівництво пішохідно-велосипедного моста Фото: Інформатор

Будівництво моста обійдеться міському бюджету в 260 млн грн

У Києві продовжується будівництво пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Роботи зі зведення об'єкта йдуть повним ходом. Відкриття нової локації планують приурочити до Дня Києва - 26 травня.

Парки, які з'єднає новий пішохідно-велосипедний міст, мають охоронні статуси

Будівництво моста обійдеться міському бюджету в 260 мільйонів гривень.

Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Міст уже має майже завершений вигляд. На сваї встановили частину мостових прольотів, які практично з'єднали обидва парку. Роботи тривають майже без перерв, оскільки будівельники намагаються встигнути відкрити об'єкт вчасно, пише Інформатор.

Мер Києва Віталій Кличко особисто стежить за зведенням моста. Нещодавно він спостерігав за проведенням робіт на об'єкті. За словами глави міста, до вечора понеділка, 22 квітня, будівельники повинні підняти останню пролітну конструкцію.

Також будівельники зміцнюють схили поруч з мостом, де знаходиться Національна філармонія і Арка дружби народів.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.