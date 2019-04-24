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    Міст від Володимирської гірки до Арки дружби народів «замкнули» (відео)

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    На будівництві моста кипить робота - Міст від Володимирської гірки до Арки дружби народів «замкнули» (відео)
    На будівництві моста кипить робота
    Фото: Інформатор

    Встановлено останній прогін пішохідно-велосипедного мосту

    Сьогодні, 24 квітня, будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

    Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

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    «Друзі! Виявляється, у мостобудівельників теж є традиція з розбиванням пляшки -;). Це роблять, коли встановлюють останній прогін і міст «замикається», - написав Кличко і оприлюднив відео.

    Як відомо, відкриття мосту планують приурочити до Дня Києва - 26 травня. Парки, які з'єднає новий пішохідно-велосипедний міст, мають охоронні статуси.

    Будівництво моста обійдеться міському бюджету в 260 мільйонів гривень.

    Зараз на місці будівництва активно працює спеціальна техніка і кран. Роботи тривають майже без перерв.

    Кличко особисто стежить за зведенням моста.

    Також будівельники зміцнюють схили поруч з мостом, де знаходиться Національна філармонія і Арка дружби народів.

    Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

    Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству. 

    5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.

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