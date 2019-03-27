Київська влада наполягає на законності будівництва мосту через Володимирський узвіз



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Пішохідно-велосипедний міст має з’єднати дві туристичні зони – Володимирську гірку та Арку дружби народів

Будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту тривають

Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз планують відкрити до Дня Києва. Будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту через Володимирський узвіз повністю відповідають чинному законодавству. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Спасибко під час інспекції проведення робіт на об’єкті.

«Тривають будівельні роботи зі зведення пішохідно-велосипедного мосту. Рішення побудувати цей об’єкт було прийнято ще у 2017 році. Столична влада протягом двох років узгоджувала проект у всіх інстанціях. Усі діючі дозвільні документи чинні. Підстав для призупинення робіт немає», – зазначив він.

«Враховуючи те, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської, а межі буферної зони затверджені наказом Міністерства культури України № 233 від 23.03.2017, при роботах зі зведення пішохідно-велосипедного мостового переходу жодним чином не порушене чинне законодавство. Були виконані проектні роботи, зібрані всі дозвільні документи, проведені археологічні дослідження. Я наголошую на законності проведення будівельних робіт», – сказав Спасибко.

Він додав, що міська адміністрація звернулась до Експертної ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць для надання експертного висновку щодо впливу проекту будівництва мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» і такий висновок отримала.

За словами виконавчого директора УНК Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІСОМОS) Олени Сердюк, експертна рада опрацювала містобудівну та пам’яткоохоронну документацію та надала висновок, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкта всесвітньої спадщини фактично відсутній. Навпаки, необхідно зазначити ефектне візуальне розкриття панорам Подолу, долини Дніпра та лівого берега столиці.

«У нас є оцінка впливу на об’єкт всесвітньої спадщини. З повною відповідальністю можу сказати, що на Софію Київську і на ансамбль Софійського собору будівництво жодного впливу не має», – повідомила Олена Сердюк.

Спасибко зауважив, що новий міст – це об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури і жодного ТРЦ чи ресторану в проекті не заплановано.

«Новий міст, що з’єднає парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, плануємо відкрити наприкінці весни. Наразі терміни будівництва підтверджуються, до Дня Києва плануємо презентувати киянам та гостям столиці новий пішохідно-велосипедний міст. Проект амбітний, є знаковим для міста та туристичної інфраструктури і стане справжньою візитівкою нашої столиці. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про хід робіт», – додав Спасибко.

Нагадаємо, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Міст з’єднає два туристичних маршрути – парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатий» та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів.

Він буде довжиною приблизно 210 метрів, ширина буде змінною – від 6 метрів у регулярних зонах до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону, заліза та скла. Архітектурно-планувальною частиною проекту будівництва мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження.

На мосту будуть влаштовані оглядові майданчики, звідки відкриватимуться вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу. Цей міст зробить місто ще більш привабливим для туристів. Місто планує втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї та завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.