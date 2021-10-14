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    У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)

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    Тротуарна плитка укладена різними методами - У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)
    Тротуарна плитка укладена різними методами
    фото: Анатолій Олександрович Бєлуха

    На перетині проспектів Степана Бандери й Героїв Сталінграда триває ремонт

    У соцмережі оприлюднили світлини ремонту пішохідної доріжки в Києві, яка розташована на розв’язці Героїв Сталінграда/проспекті Бандери. Тротуарна плитка покладена абияк та викликає подив у користувачів Facebook.

    На фото видно, що плитку укладали з різних боків різними методами. Водночас залишається незрозумілим, чи це остаточний варіант чи лише підготовчі роботи.

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    У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)
    У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)
    У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)
    фото: Анатолій Олександрович Бєлуха

    «Отак буває, коли мало платиш робітникам і всі люди з руками, які ростуть як треба, їдуть за кордон. Хоч тетріс візьміть в руки, потренуйтесь, як треба, я не знаю…», написав журналіст Сергій Костеж.

    Нагадаємо, розпочато реалізацію комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі. Наразі там наносять нову розмітку, встановлюють та замінюють дорожні знаки, влаштовують паркувальні кишені та двосторонню велосипедну доріжку на ділянці між бульваром Лесі Українки та вул. Хрещатик.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Вартість проєкту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

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    Теги: Київ будівництво ремонт
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    У мережі висміяли будівництво пішохідної доріжки в Києві (фото)