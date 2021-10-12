Комунальники знесли паркан забудовника навколо історичного будинку (фото)

На початку вересня біля будинку на Тургенєвській, 22 з’явилася будівельна техніка, місто зупинило проведення робіт

12 жовтня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували паркан навколо історичного будинку на вул. Тургенєвській, 22. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

На Тургенєвській, 22 знаходиться історичний будинок XIX ст., який не має статусу об’єкта культурної спадщини, але внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків.

«Попередньо вказаний будинок обнесли парканом для подальшого проведення будівельних робіт. Дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою та встановлення огорожі до комунального підприємства «Київблагоустрій» не надходили. На вимоги припису інспектора благоустрою прибрати конструкцію самостійно власник не відреагував», – ідеться в повідомленні «Київблагоустрою».

На початку вересня, коли на Тургенєвській з’явилася будівельна техніка, місто зупинило проведення робіт.

Законність проведення будівельних робіт на вказаній ділянці визначить поліція.

Раніше активісти повідомили, що після трирічної перерви забудовник продовжив знищення старовинного будинку на вул. Тургенєвській, 22, що у 1911–1915 роках належав родині міщан Зеленських.

Будинок на вул. Тургенєвській, 22 був первісно одноповерховим, дерев’яним, обкладеним цеглою: мезонін над центральною частиною з‘явився після реконструкції в кінці 1980-х – початку 1990-х. Будинок зведено у кінці 19 століття і має ознаки історизму/неоренсансу у доволі стриманих формах та з декором, модельованим у цеглі. Динамічність композиції фасаду забезпечується поєднанням трикутних та півциркульних сандриків над вікнами, що спираються на маленькі пілястри, що разом утворюють віконні лиштви. У надбудові цей мотив повторюється.