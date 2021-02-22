Зеленський анонсував початок будівництва Київської обхідної дороги

Протяжність обхідної дороги складатиме 150 км

У 2021 році має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

Загальна протяжність обхідної дороги складатиме 150 км.

Обхідна дорога має поєднати головні міжнародні траси, які проходять через Київ. Вартість проекту оцінюється у 85 млрд грн, за підрахунками «Укравтодору».

Голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що вже проектуються дві ділянки Київської обхідної дороги, ще три – готуються до оголошення тендерів на проєктування. Перші роботи планують розпочати вже цього року.

Також, за словами Зеленського, у 2021 році планується відремонтувати та реконструювати 4,5 тис. км державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих. Має розпочатися будівництво траси М-30 протяжністю 1400 кілометрів, яка буде найдовшою дорогою України і з’єднає схід і захід країни.

Нагадаємо, Зеленський на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів про досягнення у «Великому будівництві».

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян висміяв заяву Зеленського про те, що цього року збудують 4,5 тис. кілометрів доріг державного значення та 2 тис. – місцевого.