Чи схожий Київ на Європу? Відомий дипломат поділився враженнями

Жити в Києві – це щоденно мандрувати з епохи в епоху, вважає Олександр Щерба

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба повернувся до Києва після шестирічної відсутності і поділився своїми враження від столиці. Про це він написав у Facebook.

Щерба порівняв Київ, яким він був, і яким він став. «Скільки я пам’ятаю, Київ був містом без особливої якоїсь концепції. Принаймні мені вона була не помітна. Таке собі архітектурне Гуляй-Поле. Я люблю його таким… Мені подобаються останні київські новобудови. По-перше, вони несподівані, сучасні, а по-друге, за моїми спостереженнями, де в останні роки виросли новобудови, там менше жлобства і бруду, більше поваги до себе», – зазначив дипломат.

На його думку, «жити в Києві – це щоденно мандрувати з епохи в епоху». «Багато красивих будинків у центрі прикрасили б будь-яку європейську столицю. Гуляєш центральними вулицями Заньковецької, Городецького, Лютеранській, Госпітальній – і ти у Відні кінця 19 сторіччя. Лютеранська, 6 - взагалі шедевр. Потім звернув у провулок – і тебе огортає атмосфера провінційного радянського містечка. Потім вийдеш на Хрещатик – і ти вже в часах сталінського ампіру. Глянеш на «Гуллівер», «Парус» – і ти вже в сучасному мегаполісі. Заходиш в оновлений, неймовірно чарівний ЦУМ – і в ньому щось паризьке. А потім дивишся на розбитий тротуар під ногами - і ти вже в диких, неохайних 1990-х. Дивишся на новий Київ - і радієш. Дивишся на старий, історичний Київ – і часто хочеться плакати», – каже Щерба.

Він високо оцінив ресторани в Києві. «Смачно, красиво, креативно і за європейськими мірками, не дорого. Піднімаєшся в тому ж ЦУМі на останній поверх - і там такі суші, які Європі і не снилися», – розповів дипломат.

Також він звернув увагу на зручність електронних сервісів Києва. «Живучи в Києві, я не ношу гаманця, бо він не потрібен. Всі документи, фінанси, карти, проїзні - у смартфоні. Перекидати гроші з карти на карту, слідкувати за своїм аккаунтом онлайн – набагато простіше, ніж в ЄС. Це круто, це 21 сторіччя», - зазначив Щерба.

Але є й ложка дьогтю. «А потім починаєш спілкуватися з «Воля-кабель» – і знову провалюєшся в дрімучі дев’яності. Виявляється, що обновити обладнання цей провайдер може тільки якщо ти пред’явиш в оригіналі маму, яка багато років тому уклала з «Волею» угоду», – розповів дипломат свою історію спілкування з провайдером.

Крім того, Щерба вказав на жахливий трафік на дорогах: «Як був жахливим, так і залишився». «Добре, що почали робити нормальні платні парковки. Хоча євро за годину паркування, мабуть, для нормальної людини дорогувато. А парковок мало», – зазначив він.

Також дипломат звернув увагу на те, що за останні шість років російськомовне місто стало наполовину україномовним.

За його спостереженнями, «люди красиві, добре вдягнені, але сумні». «Шість років тому теж були сумні, але тоді була і надія на краще. Сьогодні забагато песимізму», – каже Щерба.

«Таке ось місто. Місто щоденного катарсису, драми, постійного вибору між добром і злом. Місто, країна, де може народитися нове майбутнє регіону. А може і не народитися. Тут – європейський саспенс, тут – життя», – підбив підсумки дипломат.

Нагадаємо, 28 квітня цього року президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Варто підкреслити, що Щерба був призначений послом в Австрії понад шість років тому – 17 листопада 2014 року.

Зараз на сторінці Олександра Щерби у фейсбуці люди дякують дипломату за його роботу.

Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Нещодавно він розповів, як уряд Австрії вирішив виділити Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.