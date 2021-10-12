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    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)

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    Кінозірка&nbsp;Фанні Ардан&nbsp;відвідала екскурсію до Софії Київської - Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Кінозірка Фанні Ардан відвідала екскурсію до Софії Київської
    Фото: Sota cinema &Theatre hub

    Кінозірка представила свій художній фільм «Химери, яких немає»

    До Києва на відкриття нового творчого проєкту Sota cinema &Theatre hub завітала зірка світового кіно акторка Фанні Ардан.

    На творчому вечорі в кінотеатрі «Оскар» видатна француженка представила свою режисерську роботу – художній фільм «Химери, яких немає», поспілкувалася з колегами, шанувальниками та студентами.

    «Ми дуже чекали на Фанні Ардан та щасливі, що крізь карантини і локдауни ми нарешті зустрілися та відкрили Sota cinema &Theatre hub», – розповів засновник SC&TH, кінопродюсер Олег Кохан.

    Близько двох годин Фанні Ардан відповідала на запитання модератора вечора кінокритика Олексія Тарасова та гостей, а виступ майбутніх акторів – гурту «ШмальгаузенЪ», який став особливим подарунком для легендарної акторки, настільки її надихнув, що вона захотіла прочитати вірш Володимира Висоцького французькою мовою у супроводі музикантів.

    «Коли я працюю у театрі чи знімаюся у кіно, я не бачу глядача і немов знаходжуся в темному герметичному кубі. Промінь світла з’являється лише тоді, коли хтось каже, що знає мене, мою творчість. Ці два дні в Києві стали справжнім світлом – ваші запитання, обговорення стрічки та виступ студентів були незабутніми. Якщо б я могла залишитися тут ще ненадовго і насолоджуватися цим спілкуванням і неймовірним видом на Дніпро з мого вікна, я була б щасливою», – поділилася емоціями Фанні Ардан.

    Під час дискусії Фанні Ардан часто підкреслювала своє життєве кредо – толерантне ставлення до людей – та нагадала про найважливішу пораду свого батька, якій вона навчила своїх доньок: менше говорити про політику, ніколи не вчити інших життю, а головне – ніколи не зраджувати внутрішній свободі.

    Кінозірка залюбки відвідала екскурсію до Софії Київської, поснідала у ресторані французької кухні Citronelle та повезла до Парижу диски з альбомами етно-гурту «ДахаБраха», Мар’яни Садовської та Ніни Матвієнко, вишиванку та прикраси українських ювелірів.

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    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)
    Фото: Sota cinema &Theatre hub

    Організатори візиту Фанні Ардан до Києва пообіцяли, що у найближчий час на всіх кіноманів чекає в Sota cinema &Theatre hub зустріч з новими кінозірками, а також театральна прем’єра та творчі батли між критиками та авторами.

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    Теги: Київ кіно Франція актриса
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    Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)