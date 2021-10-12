Київ таємно відвідала зірка світового кіно Фанні Ардан (фото)

Кінозірка представила свій художній фільм «Химери, яких немає»

До Києва на відкриття нового творчого проєкту Sota cinema &Theatre hub завітала зірка світового кіно акторка Фанні Ардан.

На творчому вечорі в кінотеатрі «Оскар» видатна француженка представила свою режисерську роботу – художній фільм «Химери, яких немає», поспілкувалася з колегами, шанувальниками та студентами.

«Ми дуже чекали на Фанні Ардан та щасливі, що крізь карантини і локдауни ми нарешті зустрілися та відкрили Sota cinema &Theatre hub», – розповів засновник SC&TH, кінопродюсер Олег Кохан.

Близько двох годин Фанні Ардан відповідала на запитання модератора вечора кінокритика Олексія Тарасова та гостей, а виступ майбутніх акторів – гурту «ШмальгаузенЪ», який став особливим подарунком для легендарної акторки, настільки її надихнув, що вона захотіла прочитати вірш Володимира Висоцького французькою мовою у супроводі музикантів.

«Коли я працюю у театрі чи знімаюся у кіно, я не бачу глядача і немов знаходжуся в темному герметичному кубі. Промінь світла з’являється лише тоді, коли хтось каже, що знає мене, мою творчість. Ці два дні в Києві стали справжнім світлом – ваші запитання, обговорення стрічки та виступ студентів були незабутніми. Якщо б я могла залишитися тут ще ненадовго і насолоджуватися цим спілкуванням і неймовірним видом на Дніпро з мого вікна, я була б щасливою», – поділилася емоціями Фанні Ардан.

Під час дискусії Фанні Ардан часто підкреслювала своє життєве кредо – толерантне ставлення до людей – та нагадала про найважливішу пораду свого батька, якій вона навчила своїх доньок: менше говорити про політику, ніколи не вчити інших життю, а головне – ніколи не зраджувати внутрішній свободі.

Кінозірка залюбки відвідала екскурсію до Софії Київської, поснідала у ресторані французької кухні Citronelle та повезла до Парижу диски з альбомами етно-гурту «ДахаБраха», Мар’яни Садовської та Ніни Матвієнко, вишиванку та прикраси українських ювелірів.

Організатори візиту Фанні Ардан до Києва пообіцяли, що у найближчий час на всіх кіноманів чекає в Sota cinema &Theatre hub зустріч з новими кінозірками, а також театральна прем’єра та творчі батли між критиками та авторами.

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