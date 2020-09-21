Через загрозу вибуху з Центрального вокзалу Києва евакуювали всіх людей



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Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці

Поїзди курсують за графіком

Роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено через повідомлення за замінування вокзалу. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Надійшло анонімне повідомлення про можливе замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці», - йдеться в повідомленні.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

«Укрзалізниця» просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування одного зі столичних банків.