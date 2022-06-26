Окупанти вдарили ракетами по Черкащині: є жертви та постраждалі

Рашисти випустили по Черкащині дві ракети

Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення

Російські війська продовжують обстрілювати території України. Двома ракетами рашисти сьогодні вдарили по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Додамо, що про вибухи в Черкасах стало відомо близько 12 години.

Нагадаємо, що сьогодні рашисти також обстріляли Київ. В житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.