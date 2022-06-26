У Харкові лунають вибухи

В одному з районів міста – проблеми зі світлом

Місцеві жителі повідомили, що у Харкові близько 22:08 26 червня пролунали вибухи. В одному з районів міста зникло світло.

Перед цим у частині регіонів України лунали сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова російськими військами постраждала лікарня у Немишлянському районі міста, зокрема операційна.

Попередньо загиблих та постраждалих немає. Також, як зазначає пресслужба ДСНС, ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова.

До слова, в ніч на 26 червня рашисти знову атакували Золочів на Харківщині.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах. По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

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