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    Події в Україні

    У Харкові лунають вибухи

    У частині регіонів України лунала повітряна тривога - У Харкові лунають вибухи
    У частині регіонів України лунала повітряна тривога
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    В одному з районів міста – проблеми зі світлом

    Місцеві жителі повідомили, що у Харкові близько 22:08 26 червня пролунали вибухи. В одному з районів міста зникло світло.

    Перед цим у частині регіонів України лунали сирени повітряної тривоги.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова російськими військами постраждала лікарня у Немишлянському районі міста, зокрема операційна.

    Попередньо загиблих та постраждалих немає. Також, як зазначає пресслужба ДСНС, ракета окупантів влучила в один із житлових двоповерхових будинків у Холодногірському районі Харкова.

    До слова, в ніч на 26 червня рашисти знову атакували Золочів на Харківщині.

    Як повідомлялося, сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах. По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунають вибухи