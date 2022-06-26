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    Новини

    150 снарядів за добу: рашисти гатили по Сумщині, є загиблий

    Вороги били зі своєї території - 150 снарядів за добу: рашисти гатили по Сумщині, є загиблий
    Вороги били зі своєї території
    фото з відкритих джерел

    Пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма

    По Сумщині 26 червня росіяни випустили більше 150 снарядів та мін. Одна людина загинула, одна – в лікарні. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

    «Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день», – написав Живицький.

    На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

    Нагадаємо, напередодні Живицький показав фото руйнувань на Сумщині.

    Раніше окупанти били з артилерії по Сумщині. Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню.

    Крім того, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    150 снарядів за добу: рашисти гатили по Сумщині, є загиблий