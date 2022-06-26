150 снарядів за добу: рашисти гатили по Сумщині, є загиблий
Пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма
По Сумщині 26 червня росіяни випустили більше 150 снарядів та мін. Одна людина загинула, одна – в лікарні. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.
«Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день», – написав Живицький.
На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.
Нагадаємо, напередодні Живицький показав фото руйнувань на Сумщині.
Раніше окупанти били з артилерії по Сумщині. Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню.
Крім того, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів.