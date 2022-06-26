150 снарядів за добу: рашисти гатили по Сумщині, є загиблий

Вороги били зі своєї території

Вороги били зі своєї території

Пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма

По Сумщині 26 червня росіяни випустили більше 150 снарядів та мін. Одна людина загинула, одна – в лікарні. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Вороги зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії. Випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

«Постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська. Найбільше постраждала Краснопільська громада – сюди було близько сотні прильотів за день», – написав Живицький.

На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма.

Нагадаємо, напередодні Живицький показав фото руйнувань на Сумщині.

Раніше окупанти били з артилерії по Сумщині. Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів.

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