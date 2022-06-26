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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі і поранений

    Вибухи спричинили пожежу - Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі і поранений
    Вибухи спричинили пожежу
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Окупанти вкрили вогнем Чугуївську громаду

    Російські війська 26 червня обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав. Про це повідомила очільниця Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

    «Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення», – написала вона.

    Окрім того, вибухи спричинили пожежу.

    Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

    Як повідомлялося раніше, вночі 26 червня окупанти обстріляли Харків. Також росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.

    Нагадаємо, сьогодні ворог знову обстріляв з артилерії Золочів (фото).

    Також через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото).

    Напередодні обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна Telegram окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі і поранений