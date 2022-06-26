Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі і поранений

Окупанти вкрили вогнем Чугуївську громаду

Російські війська 26 червня обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав. Про це повідомила очільниця Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення», – написала вона.

Окрім того, вибухи спричинили пожежу.

Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

Як повідомлялося раніше, вночі 26 червня окупанти обстріляли Харків. Також росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.

Нагадаємо, сьогодні ворог знову обстріляв з артилерії Золочів (фото).

Також через обстріли на Харківщині спалахнуло дев’ять пожеж (фото).

Напередодні обстріли рашистів за добу вбили двох людей на Харківщині.

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