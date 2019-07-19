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    Через агітацію Вакарчука можуть закрити дві станції метро

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    Через агітацію Вакарчука можуть закрити дві станції метро

    Метрополітен попередив про можливі зміни в роботі двох станцій

    Сьогодні, 19 липня, увечері можливі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Не виключено закриття двох станцій – «Контрактової площі» та «Поштової площі».

    «19 липня на Подолі масові заходи. Якщо пасажиропотік перевищуватиме техможливості, задля безпеки ми будемо змушені прикрити станції «Контрактова площа» та «Поштова площа», - йдеться в повідомленні метрополітену.

    Як відомо, сьогодні ввечері на Контрактовій площі відбудеться зустріч зі Святославом Вакарчуком та командою «Голосу». Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

    «Буде спілкування з командою «Голосу» та океан вашої улюбленої музики!» - йдеться в повідомленні.

    Захід відбудеться з 20:30 до 22:30.

    Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.

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