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    Через аварії без води лишилися жителі восьми вулиць Києва (список)

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    Через аварії без води лишилися жителі восьми вулиць Києва (список)

    Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 4 вересня, на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє «Київводоканал».

    «Станом на 16:37 4-го вересня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською», - йдеться в повідомленні.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Борщагівська 14А, 16;
    • вул. Госпітальна 1;
    • бул. Лесі Українки 8, 10А, 24;
    • пров. Госпітальний 1А;
    • пр-т. Академіка Глушкова 1, 43, 47;
    • вул. Павла Усенка 8;
    • вул. Райдужна 45;
    • вул. Братів Зерових 21, 23, 25.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомили у «Київводоканалі».

    Нагадаємо, що «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня у Києві.

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