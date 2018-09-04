Через аварії без води лишилися жителі восьми вулиць Києва (список)

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Аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 4 вересня, на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє «Київводоканал».
«Станом на 16:37 4-го вересня аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською», - йдеться в повідомленні.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Борщагівська 14А, 16;
- вул. Госпітальна 1;
- бул. Лесі Українки 8, 10А, 24;
- пров. Госпітальний 1А;
- пр-т. Академіка Глушкова 1, 43, 47;
- вул. Павла Усенка 8;
- вул. Райдужна 45;
- вул. Братів Зерових 21, 23, 25.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - повідомили у «Київводоканалі».
Нагадаємо, що «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня у Києві.