Через аварії зникла вода у будинках на дев’яти вулицях Києва (адреси)



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Частина киян залишилася без води

На мережі холодного водопостачання сталися пошкодження

У вівторок, 21 січня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Будівельників, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

вул. Чигоріна, 2

вул. Глазунова, 2/4

вул. Копилівська, 2А, 2Б, 109А, 109Б

вул. Астраханська, 1, 1А

вул. Острівна, 4, 6, 6А, 8

вул. Мисливська, 9, 11, 11А, 11Б, 13

вул. Ірпінська, 11, 13, 14, 15, 16, 17

вул. Стадіонна, 13

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій