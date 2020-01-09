У січні у квитанціях киян за воду з’явиться нова графа (фото)



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Кияни доплачуватимуть за обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води

Найближчими днями кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за грудень 2019 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку. Про це повідомляє Київводоканал.

До вузла комерційного обліку входить загальнобудинковий лічильник та інші конструктивні елементи: трубопроводи, запірна арматура, фільтри тощо. Саме на обслуговування і підтримку в робочому стані всіх елементів цього складного комплексу і будуть витрачатися внески, зазначили у Київводоканалі.

Внески сплачують населення та власники нежитлових приміщень.

Розмір внеску для конкретного будинку можна дізнатися тут.

Розмір внесків за обслуговування вузла комерційного обліку залежить від кількості приміщень у будинку та кількості вузлів комерційного обліку на одному будинку.

Раніше повідомлялося, що від грудня цього року Київводоканал запроваджує щоквартальні внески для споживачів багатоквартирних будинків. Підприємство спрямує ці гроші на обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води.

Відповідний рядок у квитанціях кияни отримають у січні. Це нарахування за 4-й квартал – жовтень, листопад і грудень – 2019 року.