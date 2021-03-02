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    Через футбольний матч завтра обмежать вхід на три станції метро

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    &laquo;Київський метрополітен&raquo; просить вибачення за незручності - Через футбольний матч завтра обмежать вхід на три станції метро
    «Київський метрополітен» просить вибачення за незручності
    Фото: УНІАН

    Попри обмеження для входу, станції «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» повністю закриватися не будуть

    У зв’язку із проведенням футбольного матчу на спортивному комплексі «Олімпійський» завтра, 3 березня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення гри (початок якої о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка) можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується для належного та безпечного перевезення пасажирів і уникнення їхнього масового скупчення на платформах станцій.

    Як уже повідомлялось, через обмеження входу на станції метро учора утворилася тиснява у вестибулях станцій «Теремки» та «Академмістечко».

    Теги: Київ метро чемпіонат України стадіон перевезення
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