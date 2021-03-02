Через футбольний матч завтра обмежать вхід на три станції метро

Попри обмеження для входу, станції «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» повністю закриватися не будуть

У зв’язку із проведенням футбольного матчу на спортивному комплексі «Олімпійський» завтра, 3 березня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, після закінчення гри (початок якої о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка) можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій метро «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується для належного та безпечного перевезення пасажирів і уникнення їхнього масового скупчення на платформах станцій.

Як уже повідомлялось, через обмеження входу на станції метро учора утворилася тиснява у вестибулях станцій «Теремки» та «Академмістечко».