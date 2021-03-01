Понеділковий колапс у київському метро: на двох станціях обмежили вхід пасажирів (відео)
Тиснява для пасажирів утворилась на двох кінцевих станціях підземки
На станціях «Теремки» та «Академмістечко» закрили вхідні двері
У понеділок, 1 березня, пасажири створили тисняву перед входом на станцію «Теремки» київського метрополітену. За даними «Обозревателя», це сталося через те, що з чотирьох дверей на станцію для пасажирів були відкриті тільки одні.
Варто відзначити, що люди стояли в черзі без дотримання дистанції, а деякі носили маски, опустивши їх нижче носа.
Також величезну чергу помітили на вході до вестибюлю станції «Академмістечко».
Відзначимо, що подібна проблема вже була в січні на ще одній кінцевій станції метро – «Героїв Дніпра».
Також кияни продовжують скаржитись на хронічну тисняву, що утворюється в пікові години на станції метро «Вокзальна».
У неділю, 28 лютого, на станції «Майдан Незалежності» один з пасажирів столичного метро впав з платформи на колію.