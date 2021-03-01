Понеділковий колапс у київському метро: на двох станціях обмежили вхід пасажирів (відео)

Тиснява для пасажирів утворилась на двох кінцевих станціях підземки

На станціях «Теремки» та «Академмістечко» закрили вхідні двері

У понеділок, 1 березня, пасажири створили тисняву перед входом на станцію «Теремки» київського метрополітену. За даними «Обозревателя», це сталося через те, що з чотирьох дверей на станцію для пасажирів були відкриті тільки одні.

Варто відзначити, що люди стояли в черзі без дотримання дистанції, а деякі носили маски, опустивши їх нижче носа.

Також величезну чергу помітили на вході до вестибюлю станції «Академмістечко».

Відзначимо, що подібна проблема вже була в січні на ще одній кінцевій станції метро – «Героїв Дніпра».

Також кияни продовжують скаржитись на хронічну тисняву, що утворюється в пікові години на станції метро «Вокзальна».

У неділю, 28 лютого, на станції «Майдан Незалежності» один з пасажирів столичного метро впав з платформи на колію.