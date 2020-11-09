У столиці від Сovid-19 помер генерал СБУ

Генерал-майор СБУ у відставці Олександр Сізіков - принциповий службовець і водночас чудовий сім’янин, турботливий батько та дідусь, - Засульський

У генерала Олександра Сізікова було 90% уражень легень

У столиці від коронавірусу помер генерал-майор Служби безпеки України у відставці, начальник відділу відділу з питань запобігання та виявлення корупції НАУ Олександр Сізіков. Про це повідомив президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський.

За його словами, у генерала було 90% уражень легень.

«Його життєвий шлях може бути взірцем вірного служіння своєму народу, державі. Генерал-майор СБУ у відставці, принциповий службовець і водночас чудовий сім’янин, турботливий батько та дідусь, він завжди був надійною опорою для рідних, для всіх, хто очікував допомоги, хто працював і спілкувався з ним. Поділяємо горе рідних, сумуємо разом з вами», – написав Микола Засульський.

Як повідомлялося 5 листопада, у Києві від коронавірусу помер відомий реаніматолог.

Нагадаємо, внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби помер колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок.

До слова, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.