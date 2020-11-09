Коронавірусна мапа Києва: Троєщина вражає кількістю хворих

У Деснянському районі столиці від початку епідемії зафіксовано понад 7 тисяч випадків Covid-19

За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів із коронавірусом. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Іще в 748 киян виявили коронавірус минулої доби. П'ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 872 мешканців нашого міста. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 44920», - написав він.

Зокрема, захворіли:

401 жінка віком від 18 до 92 років,

278 чоловіків віком від 18 до 87 років,

34 дівчинки від восьми місяців до 17 років,

35 хлопчиків від одного до 17 років.

Серед нових хворих також 34 медики.

Одужали за минулу добу 170 людей. Всього коронавірус подолали 16667 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 130, у Дарницькому - 109 та 107 випадків в Оболонському районі.

«Ставтеся відповідально до свого здоров‘я та здоров’я людей, які поруч! При перших симптомах захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. Носіть маску та користуйтесь антисептиками, не забувайте про соціальну дистанцію! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Як повідомлялося, за минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.