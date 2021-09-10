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    Covid-19 у Києві: хворих приймають чотири столичні лікарні (відео)

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    Усього в Києві 14 лікарень готові приймати ковідхворих - Covid-19 у Києві: хворих приймають чотири столичні лікарні (відео)
    Усього в Києві 14 лікарень готові приймати ковідхворих
    Фото: unn.com.ua

    Наразі заповненість ліжок становить 12%

    Столичні медзаклади наразі готові приймати хворих на коронавірусу. Про це зазначила голова КМДА Ганна Старостенко в ефірі програми «Київ. NewsRoom».

    За її словами, лікарні готові приймати хворих на Covid-19. Інфікованих розміщують в чотирьох столичних медзакладах.

    «У лікарнях підведений кисень централізований, це значить, що закуплене необхідне обладнання, яке необхідне для лікування хворих, готові реанімаційні палати, готові медики і є необхідні медикаменти. Працюємо з іншими лікарнями, які ще не ввійшли у перелік опорних закладів охорони здоровя під коронавірус для того, щоб сформувати так званий резервний фонд», – розповіла Ганна Старостенко.

    Вона додала, що наразі заповненість ліжок становить12% .

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 406 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день.

    Як повідомлялося, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

    Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.

    Теги: Київ КМДА щеплення коронавірус
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    Covid-19 у Києві: хворих приймають чотири столичні лікарні (відео)