Covid-19 у Києві: хворих приймають чотири столичні лікарні (відео)

Наразі заповненість ліжок становить 12%

Столичні медзаклади наразі готові приймати хворих на коронавірусу. Про це зазначила голова КМДА Ганна Старостенко в ефірі програми «Київ. NewsRoom».

За її словами, лікарні готові приймати хворих на Covid-19. Інфікованих розміщують в чотирьох столичних медзакладах.

«У лікарнях підведений кисень централізований, це значить, що закуплене необхідне обладнання, яке необхідне для лікування хворих, готові реанімаційні палати, готові медики і є необхідні медикаменти. Працюємо з іншими лікарнями, які ще не ввійшли у перелік опорних закладів охорони здоровя під коронавірус для того, щоб сформувати так званий резервний фонд», – розповіла Ганна Старостенко.

Вона додала, що наразі заповненість ліжок становить12% .

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 406 осіб. Це на 27 випадків більше, ніж за попередній день.

Як повідомлялося, днями у Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій був лише 21 день.

Також відомо, що МОЗ розгляне можливість щеплення третьою дозою пацієнтів з груп ризику.