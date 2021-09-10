У Києві створять ще одну комунальну установу: стали відомі деталі

Новостворений Фонд розпочне розробку та впровадження різноманітних програм фінансування власників житла у столиці

У Києві планують створити комунальний заклад, який займатиметься модернізацією та розвитком житлового фонду столиці. Про це розповів депутат «Європейської Солідарності» в Київраді Юрій Тихонович на сторінці у Fаcebook.

Новостворений Фонд розпочне розробку та впровадження різноманітних програм фінансування власників житла у місті Києві, які слугуватимуть його поліпшенню та економії коштів населення на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги.

«Понад пів року комісія з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу працювала над підготовкою документу про створення комунальної установи для модернізації житлового фонду міста. За цей час документ пройшов безліч правок та доопрацювань. До цього процесу також долучилася Асоціація ОСББ міста Києва, за що ми їм дуже вдячні», – зазначив Тихонович.

За його словами, установа матиме назву «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва».

Передбачається, що установа відповідатиме за:

здійснення заходів із реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів;

технічне переоснащення багатоквартирних будинків;

розробку проєктної документації та її експертизу;

встановлення або заміну вузлів обліку води та теплової енергії;

встановлення, заміну або модернізацію індивідуальних теплових пунктів;

модернізацію або заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж;

модернізацію систем освітлення місць загального користування;

комплекс робіт із теплоізоляції;

заміну віконних блоків або дверей на енергоощадні у місцях загального користування;

ремонтні роботи, що істотно покращують стан будівельних конструкцій.

Як раніше повідомлялося, уряд розгляне зміни до закону про застарілий житловий фонд.

До слова, в Україні планують знести понад 30 тисяч будівель, відомих в народі як «хрущовки» – житлових будинків, побудованих на початку і середині 1960-х років. Відповідний законопроєкт Міністерства розвитку громад і регіонів пройшов громадські слухання.