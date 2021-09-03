Один з виходів столичного метро «Позняки» закрили. Що відомо (фото)

Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску.

На станції метро «Позняки» закрили для пасажирів один з виходів зі станції, який веде до проспекту Бажана. Підземний перехід перекрили огороджувальною стрічкою і повісили оголошення, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Про це повідомляє «Сьогодні».

Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску.

Підземний перехід перекрили огороджувальної стрічкою і повісили оголошення, про те, що до 18 вересня він буде закритий на ремонт. Пасажирам радять користуватися іншою частиною цього переходу, який веде до ТЦ «Піраміда».

Зараз роботи в самому розпалі. Робочі демонтували старі сходинки, на місце завезли багато піску. Ремонтники кажуть, що сходинки добряче зносилися.

Нагадаємо, біля столичної станції метро «Осокорки» почалося нове масштабне будівництво транспортної розв'язки шляхопроводу через проспект Бажана. За цю зелену зону велася справжня війна між місцевими активістами і забудовником

Тим часом, у Києві оголосили тендер на реставрацію мосту Метро.

Також, в столиці планують будівництво гілки метрополітену на лівому березі.

Нагадаємо, Комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

До слова, біля метро «Осокорки» вже два роки обсипається міст

Нагадаємо, в червні 2019 року в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.