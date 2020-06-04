Відтепер водії можуть оплатити штраф у мобільному додатку



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В Україні запустили мобільний додаток для відстеження штрафів за порушення ПДР

За допомогою додатку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб

Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, яке дозволяє сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

«За допомогою додатку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а можна відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови», – зазначив Сергій Гончаров.

Яка інформація міститься у додатку:

можна сплатити штрафи, які вже винесені;

отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу;

інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Крім того, додаток «Штрафи ПДР» стане в нагоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу. Після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві, а додаток дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Скачати мобільний додаток «Штрафи ПДР» можна за посиланнями для Android. Для IOS стане доступним найближчим часом.

Розроблений також телеграм-бот «Штрафи ПДР». За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.