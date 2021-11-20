У Києві в результаті аварії перекинувся автомобіль (фото)

Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах

В суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль. Відповідні фото було опубліковано у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Троєщині, на лівому березі Дніпра. Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах.

Інформації про власника машини наразі немає. Усі подробиці з'ясовують правоохоронні органи. Інформація про загиблих чи постраждалих поки що також відсутня.

Нагадаємо, на Вінниччині від початку року понад 100 людей загинули в ДТП (статистика).

Також на Одещині патрульні потрапили в ДТП.

До слова, під Києвом вантажівка з камінням влетіла у зупинку.