На слизькій дорозі під Києвом за годину сталося чотири ДТП (фото)

Автомобіль Lada Priora зіткнувся з деревом, а потім у нього врізався мікроавтобус Toyota

Водій Lada Priora шпиталізований із підозрою на травму хребта

У п’ятницю, 19 листопада, вранці на автодорозі Київ–Ржищів, поблизу села Гребені, сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди за годину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Близько 8 години на вказаній автодорозі водій автомобіля Mitsubishi через ожеледицю не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Слідом за ним їхав автомобіль Lada Priora, 34-річний водій якого допустив зіткнення з деревом, в результаті чого чоловік отримав тілесні ушкодження, його доставлено до Київської обласної клінічної лікарні з підозрою на пошкодження хребта.

Через декілька хвилин злетіло з дороги і авто Peugeоt.

Через деякий час повз вказану ділянку траси проїжджав мікроавтобус Toyota, який зіткнувся з автомобілем Lada Priora, водія якого на той час вже госпіталізували.

Інші учасники аварій отримали легкі тілесні ушкодження у вигляді синців та забоїв.

Всі учасники ДТП були без явних ознак алкогольного сп’яніння.

На місці події працюють поліцейські групи реагування патрульної поліції.

Як повідомлялося, 19 листопада на Сумщині через негоду сталася масштабна ДТП.

В Україні у п'ятницю, 19 листопада, буде дощити у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах +2-10 градусів, а вночі опуститься аж до -6.