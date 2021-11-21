Відома українська співачка потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка

Водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини Федишин, пошкодивши бампер і капот

Співачка Ірина Федишин знову потрапила в ДТП, але в порівнянні з минулою аварією два роки тому, при нинішньому інциденті артистка не була за кермом авто. Так, цього разу в припарковану машину зірки в'їхала вантажівка, коли сама вона перебувала в Палаці «Україна», готуючись до концерту. Про це Федишин розповіла у своєму Instagram в stories.

34-річна артистка після репетиції вийшла на вулицю до авто, і там її чекав неприємний сюрприз – водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини, пошкодивши бампер і капот.

«Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина здавала задом і не бачила, що ми тут стоїмо.... Ну скажіть, як можна так давати задню, не дивитися в дзеркало і не бачити, що ми тут стоїмо. Пів машини видно», – описала ситуацію обурена Федишин.

Після цього співачка звернулася в поліцію, і вартових правопорядку довелося чекати 80 хвилин.

Щоб визволити машину, чоловік артистки злегка спустив повітря в колесах, після чого Porsche, що «присів», таки зміг від'їхати.

До слова, власника продуктового магазину «Смаколик» у селі Микуличин біля Яремче Івано-Франківської області оштрафували на 113,5 тис. грн за нелегальне використання двох пісень Ірини Федишин.