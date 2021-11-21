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    Відома українська співачка потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка

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    Ірина Федишин потрапила в ДТП - Відома українська співачка потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка
    Ірина Федишин потрапила в ДТП
    фото:kp.ua

    Водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини Федишин, пошкодивши бампер і капот

    Співачка Ірина Федишин знову потрапила в ДТП, але в порівнянні з минулою аварією два роки тому, при нинішньому інциденті артистка не була за кермом авто. Так, цього разу в припарковану машину зірки в'їхала вантажівка, коли сама вона перебувала в Палаці «Україна», готуючись до концерту. Про це Федишин розповіла у своєму Instagram в stories.

    34-річна артистка після репетиції вийшла на вулицю до авто, і там її чекав неприємний сюрприз – водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини, пошкодивши бампер і капот.

    «Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина здавала задом і не бачила, що ми тут стоїмо.... Ну скажіть, як можна так давати задню, не дивитися в дзеркало і не бачити, що ми тут стоїмо. Пів машини видно», – описала ситуацію обурена Федишин.

    Після цього співачка звернулася в поліцію, і вартових правопорядку довелося чекати 80 хвилин.

    Щоб визволити машину, чоловік артистки злегка спустив повітря в колесах, після чого Porsche, що «присів», таки зміг від'їхати.

    До слова, власника продуктового магазину «Смаколик» у селі Микуличин біля Яремче Івано-Франківської області оштрафували на 113,5 тис. грн за нелегальне використання двох пісень Ірини Федишин.

    Теги: ДТП вантажівки водій Ірина Федишин співачка Porsche
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    Відома українська співачка потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка