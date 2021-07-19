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    У Раді зареєстрували проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках

    •  glavcom.ua
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    Патрульна поліція запаркувалася на тротуарі / Фото: Glavcom.ua - У Раді зареєстрували проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках
    Патрульна поліція запаркувалася на тротуарі / Фото: Glavcom.ua

    У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону, завдяки якому водії зможуть повідомляти в поліцію про порушення правил дорожнього руху та отримувати відсоток від сплачених штрафів

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволить усім охочим фіксувати порушення правил дорожнього руху на смартфон та відправляти відеозапис до поліції. Якщо порушник сплатить штраф – автор відео отримає 10% від суми стягнення.

    Документ було розроблено за часів Арсена Авакова. Тож цю ініціативу можна сміливо відносити до «спадщини» ексміністра. Детально про те, що по собі залишив Аваков українським водіям, «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Водії зможуть повідомляти про порушення в поліцію за допомогою спеціального застосунку, який треба буде встановити на смартфон. Програма відправлятиме відео порушення у спеціальному зашифрованому форматі.

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    Теги: штраф ПДР
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    У Раді зареєстрували проєкт закону, який дозволить водіям заробляти на порушниках