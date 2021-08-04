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    Суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним

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    Поліція не має право вимірювати швидкість за допомогою TruCAM з рук - Суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним

    Поліція не має право вимірювати швидкість за допомогою TruCAM з рук

    Фото: «Дорожній адвокат»

    Закон не дозволяє працівнику поліції вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук

    Вже більше року в Україні працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про результати їх роботи «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Але порушення правил на дорозі фіксують не лише автономні камери. Наприклад, перевищення швидкості також відстежує поліція за допомогою спеціальних приладів – TruCAM. Проте робить вона це не завжди законно.

    За даними юридичною компанії «Дорожній адвокат», поліцейські не мають право використовувати TruCAM, тримаючи прилад в руках. Швидкість може вимірюватися цим приладом лише у разі його закріплення на стаціонарному нерухомому об’єкті.

    Це твердження підтверджує і рішення районного суду Полтави: «… при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото- і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку визначеному вказаною нормою Закону (стаціонарно вмонтованим способом), натомість ручне розміщення засобів автоматичної фото- і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам ст. 40 названого Закону».

    Раніше експерти також розповіли, в яких випадках поліція має право евакуювати автомобіль.

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    Теги: штраф ПДР
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    Суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним