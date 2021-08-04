Суд пояснив, у яких випадках штраф за перевищення швидкості є незаконним

Поліція не має право вимірювати швидкість за допомогою TruCAM з рук

Закон не дозволяє працівнику поліції вимірювати швидкість руху приладом TruCAM з рук

Вже більше року в Україні працюють комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про результати їх роботи «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Але порушення правил на дорозі фіксують не лише автономні камери. Наприклад, перевищення швидкості також відстежує поліція за допомогою спеціальних приладів – TruCAM. Проте робить вона це не завжди законно.

За даними юридичною компанії «Дорожній адвокат», поліцейські не мають право використовувати TruCAM, тримаючи прилад в руках. Швидкість може вимірюватися цим приладом лише у разі його закріплення на стаціонарному нерухомому об’єкті.

Це твердження підтверджує і рішення районного суду Полтави: «… при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото- і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку визначеному вказаною нормою Закону (стаціонарно вмонтованим способом), натомість ручне розміщення засобів автоматичної фото- і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам ст. 40 названого Закону».

Раніше експерти також розповіли, в яких випадках поліція має право евакуювати автомобіль.