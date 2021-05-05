Через візит Блінкена в центрі Києва перекриють дороги

Про обмеження дорожнього руху попереджає Управління державної охорони

У зв’язку з робочим візитом в Україну Державного секретаря США Ентоні Блінкена 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини Києва. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади», – зазначили в УДО.

Як повідомлялося, Ентоні Блінкен прибуде в Україну 5-6 травня. Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд також їде у Київ разом з Блінкеном.

У ході свого робочого візиту Блінкен планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорять, зокрема, російську агресію на сході України.

До слова, 5 травня до 17:00 на вул. Хрещатик частково обмежено рух транспорту.

У кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.