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    На Хрещатику на день обмежено рух транспорту

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    Рух Хрещатиком частково обмежено - На Хрещатику на день обмежено рух транспорту
    Рух Хрещатиком частково обмежено
    Фото з відкритих джерел

    На центральній вулиці Києва триває поточний ремонт дороги

    Сьогодні, 5 травня, о 17:00 на вул. Хрещатик частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Наразі на Хрещатику триває поточний ремонт. Роботи проводяться на всій довжині вулиці. Ремонт виконають до вечірньої години пік, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух транспорту частково обмежено.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

    Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

    Проте, остаточне рішення щодо виконання робіт з капітального ремонту Хрещатика саме у 2021 році залишається відкритим.

    10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор Хрещатик
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